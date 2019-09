Zó lief: dochtertje Nicolette van Dam (5) haalt C-diploma

Nicolette van Dam is naast geliefd presentatrice en actrice ook moeder van twee dochters: Lola-Lily en Kiki-Kate. Op Instagram deelt de blondine nu een foto van een grote mijlpaal van haar jongste dochtertje; Kiki-Kate (5) heeft haar C-zwemdiploma gehaald.

Zwemdiploma

Zondag was een memorabele dag in huize Van Dam. Want de kleine Kiki-Kate heeft nu net als haar grote zus Lola-Lily haar C-zwemdiploma op zak. Dit maakt Nicolette bekend met een lieve foto op Instagram, waarop te zien is dat ze haar dochtertje in het zwembad trots een kus geeft.

Trotse mama

Bij de foto schrijft ze: “Yeah! Onze vijfjarige Kiki heeft haar C-diploma gehaald! De blauwe schoentjes zijn verleden tijd. Heerlijk! Maar tegelijkertijd ook een fase die we afsluiten en die ik stiekem best ga missen. Ons meisje wordt zo groot… Ben een hele trotse mama!”

