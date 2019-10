Naomi van As houdt dochter niet meer bij: ‘Doet nu al waar ze zin in heeft’

Al bijna een jaar mogen Naomi van As (35) en Sven Kramer (33) genieten van hun dochtertje Kae. De kleine meid groeit als kool en kan dan ook niet meer uit het oog verloren worden, zo laat haar moeder zien met een hilarische foto.

Op het kiekje is te zien hoe Naomi rustig met haar dochter op een bankje zit. Of nouja, rustig… Kae vindt het namelijk maar wat interessant om overal op te klauteren. “Doet nu al waar ze zelf zin in heeft”, schrijft de voormalig hockeyster erbij. “En klimmen is het nieuwe kruipen! In de gaten houden deze kleine meid…”

Gedaan met de rust

Volgers van Naomi die zelf ook een kleine hebben, snappen precies wat de brunette bedoelt. “Haha! Het is klaar met de relatieve rust, hè? Ik wil mijn jongste weleens aanlijnen, maar dat schijnt toch not done te zijn tegenwoordig”, reageert Flair-blogger Tilda Timmers met een knipoog. Een ander vult aan: “Jup, dat rustig koffie drinken is voorbij.”

Sporty

Andere fans zien de sportieve genen van Sven en Naomi terug in het meisje. “Lijkt een beetje op turnen”, merkt iemand op. Een ander grapt: “Ze staat al in de starthouding!”

Kae

Sven en Naomi leerden elkaar in 2007 kennen op het Sportgala; niet veel later kregen de twee een relatie. In oktober 2018 werd het koppel de trotse ouders van hun eerste kindje. Onlangs deed Naomi in Flair een boekje open over het moederschap, Sven als vader én hun verdere kinderwens. “Mocht het ons gegund zijn om een tweede te krijgen, kom maar op”, vertelde Naomi.

