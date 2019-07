Zien: dochter Naomi en Sven kan al staan en is ‘niet meer te stoppen’

Naomi van As (35) en Sven Kramer (33) kunnen ontzettend trots zijn op hun dochtertje. De kleine Kae kan namelijk al staan en heeft de smaak flink te pakken.

Met een beetje hulp van haar vader kan het meisje van amper 8 maanden op beide benen staan. “Niet meer te stoppen”, schrijft Naomi bij een foto. De voormalig hockeyster laat daarbij weten dat haar dochter alleen nog maar wil staan en stilzitten er niet meer bij is.

Snel

De volgers van Naomi waarschuwen de ouders nu Kae deze mijlpaal heeft bereikt. Ze zullen hun dochter nu immers nóg beter in de gaten moeten houden. “Nu gaat het beginnen!”, klinkt het. Iemand anders wenst het stel “sterkte” en weer een ander schrijft: “Wauwww, wat gaat dat snel!”

Lees ook

Cute: het dochtertje van Naomi van As heeft ineens een heel ander kapsel

Sportster in de dop

Niet alleen wordt de kleine spruit wat betreft uiterlijk een “mengeling van papa en mama” genoemd, ook hebben de fans het over de sportieve genen die Kae van Naomi en Sven heeft meegekregen. “Ik zie het al: dat wordt ijshockey”, grapt iemand. Een ander merkt op: “Echte schaatsbeentjes! Heerlijk ding.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Dit bericht bekijken op Instagram Niet meer te stoppen 🏃🏻‍♀️ 😍#kleinsteuntjeinderug #alleenmaarstaan #nietstilzitten Een bericht gedeeld door Naomi van As (@naomivanasofficial) op 23 Jul 2019 om 2:18 (PDT)

Vlieland

Ook papa Sven deelde nog een heerlijk vader-dochtermoment met de wereld. Op die foto is te zien hoe het meisje op de schouders van haar vader zit. “Had a lot of fun last week with our happy girl!”, doelt hij op hun tripje naar Vlieland, waar het gezin onder meer een heerlijk fietstochtje maakte.

De tekst gaat verder onder de foto.

Dit bericht bekijken op Instagram Had a lot of fun last week with our happy girl! Een bericht gedeeld door Sven Kramer (@svenkramer) op 23 Jul 2019 om 2:50 (PDT)

Eerste kind

Sven en Naomi leerden elkaar in 2007 kennen op het Sportgala; niet veel later kregen de twee een relatie. In november 2018 werd het koppel de trotse ouders van hun eerste kindje, Kae. Onlangs deed Naomi in Flair een boekje open over het moederschap, Sven als vader én hun verdere kinderwens.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram