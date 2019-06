Hoera, Miljuschka’s dochter is jarig! Zo ziet de 7-jarige er nu uit

De taart staat klaar in huize Witzenhausen: Felina, de dochter van Miljuschka, mag vandaag zeven kaarsjes uitblazen. De presentatrice en foodblogger zet haar jarige dochter in het zonnetje.

Het is zeven jaar geleden dat Felina ter wereld kwam. Reden genoeg om haar te “overladen met cadeaus, taart en liefde”. “Zo een bijzonder mooi mensje”, schrijft de trotse moeder op Instagram bij een foto van Felina met gitaar. “Ik ben iedere dag verwonderd en dankbaar over hoe grenzeloos mijn liefde voor haar is.” Miljuschka noemt Felina het “grootste cadeau wat ik ooit heb gekregen”.

Epilepsie

Felina heeft het niet altijd makkelijk. Ze lijdt aan epilepsie. “Vlak voor haar vierde verjaardag heeft ze haar eerste epilepsieaanval gekregen. En eigenlijk stort je wereld dan in. Je ziet iets gebeuren met je kind. Je hebt geen idee wat er aan de hand is. Je komt in een medische molen. Ze denken aan tumoren, noem maar op. Uiteindelijk kom je erachter dat het epilepsie is”, zegt Miljuschka over de aandoening van haar dochter. ”Wat het meest vervelende ervan is, is dat je kind een bepaalde vrijheid verliest die je kind zou moeten hebben. Alleen fietsen, alleen uitgaan later, dat zit er gewoon niet meer in.”

Gezin

Met haar ex Tycho kreeg Miljuschka twee kinderen, namelijk zoon Rembrandt en dochter Felina. Inmiddels heeft ze opnieuw de liefde gevonden bij Philip.

