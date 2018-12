We leerden Jada Borsato kennen als het kleine meisje dat zo prachtig het liedje ‘Samen voor altijd’ zong met haar vader Marco Borsato. Inmiddels is Jada een bloedmooie dame, die vandaag zestien verjaardagskaarsjes uit mag blazen.

‘Mooi mens’

Om dat te vieren deelt haar trotse vader een prachtige foto van z’n mooie dochter online. “Onze prachtige dochter is vandaag 16 jaar geworden hoe trots kun je als ouders zijn! “Ik knipper met m’n ogen zie hoe steeds weer een beetje veranderd is…” Je bent een mooi mens.”

De showbizz in

Ondanks dat Jada pas zestien jaar oud is, is ze nu al zowel actrice als zangeres en stemactrice. Het gaat dan ook hartstikke goed met haar carrière in de showbusiness.

Dit bericht bekijken op Instagram Winter is coming..❄️♥ 📸: @cooperseykens 🔥 Een bericht gedeeld door Jada Borsato (@jadaborsato) op 21 Okt 2018 om 11:20 (PDT)

Jada zingend in RTL als nog nét tienjarig meisje:

