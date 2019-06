Mooi: dochter Luke Perry herdenkt vader met kiekjes uit de oude doos

Voor Sophie, de dochter van Luke Perry, en haar broer Jack wordt het aanstaande zondag de eerste Vaderdag zonder vader. Het 19-jarige meisje heeft daarom alvast een paar prachtige foto’s met de acteur gedeeld.

Op een drietal foto’s is Sophie met haar vader te zien in hun jongere jaren. “I love you”, schrijft ze erbij.

Steun

De volgers van Sophie steken haar een hart onder de riem met mooie woorden. “These pictures are precious. Hold the memories close”, reageert iemand. Een ander schrijft: “You have a beautiful angel who takes care of you.”

Beroerte

Enkele dagen nadat hij een beroerte kreeg, overleed Luke Perry op 52-jarige leeftijd. De Riverdale-acteur stierf op maandag 4 maart in een ziekenhuis in Burbank. Twee dagen na het vreselijke nieuws werd de productie van Riverdale stilgelegd. Sinds zijn overlijden zijn alle afleverlingen van de show aan hem opgedragen.

Dit bericht bekijken op Instagram I love you Een bericht gedeeld door Sophie Perry (@lemonperry) op 12 Jun 2019 om 12:36 (PDT)

