Zó ziet de dochter (10) van Kim-Lian van der Meij eruit

Kim-Lian van der Meij (37) stond voorheen iedere avond in het theater, maar toen ze moeder werd, heeft ze dit helemaal omgegooid. Ze presenteert nu televisieprogramma’s en schrijft kinderboeken, zodat ze genoeg thuis is om voor haar drie kids te zorgen. En dat doet ze uiteraard met alle liefde.

Saffranskakan

Helemaal in de vakantie. En daar hoort natuurlijk ook een moeder-dochteruitje bij. “Moeder en dochter’s favoriet: saffranskakan”, schrijft ze bij het schattige kiekje van haar en haar knappe dochter Ronja (10).

Lekkernij

Saffranskakan is een Zweedse lekkernij. Het is een soort cake, gemaakt met saffraan. Ze zijn hier zo’n fan van geworden omdat de man van Kim-Lian en papa van Ronja Zweeds is. Op dit moment genieten ze van een heerlijke vakantie op het Zweedse eiland Gotland. Samen met haar hubby Daniel Gibson kocht Kim-Lian daar tien jaar geleden een huisje in het bos.

Compleet

Kim-Lian en Daniel kregen in 2008 dus hun eerste kindje. Inmiddels is Kim-Lian moeder van drie, want in 2013 kregen ze hun eerste zoon William (8) en drie jaar later kregen ze Benjamin (5), waarmee hun gezinnetje compleet was.

