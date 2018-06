Zo ziet de 18-jarige dochter van John Travolta er nu uit

Kleine meisje worden groot en zo ook de dochter van Kelly Preston en John Travolta. Ella Bleu Travolta is ondertussen alweer 18 jaar en ze is een hele dame geworden!

Heel vaak zien we Ella niet in het openbaar verschijnen en daarom waren er lang maar weinig foto’s te vinden van hoe ze er nu uit zou zien. Maar daar komt nu verandering in. Hoewel ze in 2013 al op de rode loper verscheen met haar ouders, is ze nu samen met haar vader te zien in een film.

Trots

En daar deelt papa John natuurlijk vol trots een foto van op zijn Instagram. Ze zullen samen een rol spelen in de film ‘Poison Rose‘ en dat is niet de eerste keer dat Ella mocht proeven van het acteursleven. Maar samen met haar vader op het witte doek verschijnen, dat moet bijzonder zijn.

Bron: Grazia | Beeld: Alberto Pizzoli (ANP)