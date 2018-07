Wow: dochter Fajah Lourens lijkt sprekend op haar moeder

‘Dan is je kind opeens 18 jaar, geslaagd en heeft ze haar rijbewijs’, schrijft Fajah Lourens over haar dochter in een blog voor Mamaplaats.nl. Mét een foto van het knappe meisje erbij, dat blijkbaar als twee druppels water op haar moeder lijkt.

Hoewel Fajah zich nog goed kan herinneren dat ze haar uiterste best deed om Irem ter wereld te brengen, is haar dochter inmiddels volgroeid tot een jonge vrouw. Ze hoort nog net bij de millennials, en is nu groot en volwassen, aldus Fajah. ‘Daarom verwacht ik nu meer van haar, maar dat is in deze tijd misschien wel te veel gevraagd. Alles voor niets: dat is wel een beetje het gevoel wat ik krijg als ik naar de jeugd kijk.’

Motiveren

De fitnessgoeroe geeft dan ook toe dat ze de leeftijd van haar dochter best lastig vindt. ‘Ik weet gewoon niet goed meer hoe ik haar gemotiveerd krijg’, schrijft ze. ‘Ik motiveerde meer dan 300.000 mensen om gezonder te gaan leven met mijn killerbody dieet maar mijn eigen dochter eet liever troep.’ Toch geeft Fajah toe dat het te maken heeft met haar manier van opvoeden. ‘Ze is een product van mij en ik ben veel te makkelijk geweest.’

Looks

Qua looks is bovendien duidelijk te zien dat Irem een – zoals Fajah dat zelf zegt – een product van haar is. Kijk zelf maar:

