Zó cute! Dochtertje Estavana en Rafael blijkt nu al een ‘sportfanaat’

Het lijkt er op dat handbalster Estavana Polman haar sportieve skills aan haar dochtertje heeft doorgegeven. De kleine Jesslynn (1) zit op peutergym en gaat daar geen uitdaging uit de weg, zo is te zien op Instagram.

Obstakels

In de té schattige video – gemaakt door papa, oud-voetballer Rafael van der Vaart – kunnen we zien hoe Jesslynn vrolijk over allerlei grote obstakels klimt. Mama Estavana helpt hier en daar een handje, want sommige dingen komt de eenjarige nog net niet in haar eentje overheen.

Fanatieke ouders

Jesslynn’s vader en moeder zijn uiteraard apetrots en moedigen haar enthousiast aan. “Ja, kom maar”, klinkt het fanatiek. Eén ding is zeker: de kleine Jesslynn heeft de smaak al flink te pakken. Zou ze later in de voetsporen van één van haar sportieve ouders treden?

