Dochter Chantal Bles opgenomen in ziekenhuis

Jada, het tweejarige dochtertje van styliste Chantal Bles en voormalig autocoureur Robert Doornbos, is afgelopen week met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Het meisje had hoge koorts, zo liet Chantal woensdag weten via Instagram Stories.

Lees ook: Chantal Bles bang voor ‘alles wat ons mannetje nog te wachten staat’

‘Ze heeft veel pijn gehad, maar mocht nu gelukkig weer even naar huis om een beetje aan te sterken voor de volgende chemo’, vervolgt Chantal. Eerder dit jaar werd bekend dat bij Jada een grote tumor met uitzaaiingen is ontdekt.

Broertje

In juli werd Jada grote zus, toen haar broertje Josh ter wereld kwam.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: ANP