Tragisch nieuws voor styliste Chantal Bles: dochter (2) is ernstig ziek

Jada, de twee jaar oude dochter van styliste Chantal Bles en voormalig autocoureur Robert Doornbos, is ernstig ziek. Dat trieste nieuws heeft het bekende stel bekendgemaakt in Shownieuws.

Lees ook

Make-A-Wish Nederland lanceert ‘Wish Maps’ om ernstig zieke kinderen nóg sneller te helpen

‘Lange weg te gaan’

“Chantal en Robert zijn samen met Jada hard aan het vechten voor haar genezing”, citeert het entertainmentprogramma uit een verklaring. “De familie heeft een lange weg te gaan, maar zij hopen dat zij in alle rust hun zorg kunnen verlenen en focus kunnen leggen op hun gezin in deze moeilijke periode.” Aan welke ziekte Jada exact lijdt, is niet bekendgemaakt.

Zwanger

Het verschrikkelijke nieuws is éxtra heftig voor Chantal en Robert, omdat Chantal momenteel in verwachting is van hun tweede kindje. In februari maakte het stel bekend dat ze een jongetje verwachten.

Beeld: Hollandse Hoogte