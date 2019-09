Te schattig: dochter Bibi en Waylon verbaast zich over haar ‘kinderachtige’ moeder

Als iemand een hartendief is, is het de kleine Teddy wel. Haar moeder knuffelt er dan ook maar al te graag op los met haar meisje en deelt daar de liefste foto’s van. Ook steekt Bibi Breijman (28) weleens de draak met haar dochter, wat óók de nodige schattige kiekjes oplevert. En die onthoudt ze ons gelukkig ook niet.

Op een drietal nieuwe foto’s is te zien hoe de dochter van Bibi en Waylon een grote, ronde speen in haar mond heeft. Maar op een van de foto’s draagt de kleine spruit ‘m niet, maar haar moeder. “Who wore it better?”, vraagt Bibi zich af bij de fotoreeks. “Ted vindt mij kinderachtig.”

Cute

Kinderachtig of niet, de blik van Teddy doet weer heel wat harten smelten. “Niet te doen, zo lief!”, reageert presentatrice Gwen van Poorten. Een fan merkt op: “Die mooie grote donkere ogen!”

No words needed

Andere volgers zien inderdaad wat Bibi bedoelt. “Whaha, Teddy haar ogen zeggen genoeg”, schrijft iemand. Een ander: “Als blikken konden… te grappig! Zo van: wat doe jij?!”

Puberzoon

Op 24 november 2018 werden Waylon en Bibi de trotse ouders van Teddy. Het meisje is het eerste kind van de twee samen. De zanger heeft ook een zoon uit een eerdere relatie, zo ziet hij er nu uit.

Dit bericht bekijken op Instagram Who wore it better? 🐤🐔 #wtfmom#tedvindtmijkinderachtig Een bericht gedeeld door Bibi Breijman (@bibibreijman) op 10 Sep 2019 om 8:54 (PDT)

Beeld: ANP, Instagram