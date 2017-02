Dochter Angela Groothuizen opgenomen in Thais ziekenhuis

Angela Groothuizen is met haar man en dochter in Thailand voor vakantie. Ze werden echter flink opgeschrikt toen hun dochter Nona in het ziekenhuis moest worden opgenomen met een heftige maaginfectie.

De familie Groothuizen was net een dag wezen duiken toen Nona ziek werd. Ze moest plotseling naar het ziekenhuis met een maaginfectie. Angela deelde op Instagram een foto van het ziekenhuis met de tekst: ‘Op 1 dag je padi halen en in het ziekenhuis belanden met een fikse maaginfectie #ziekbloedje’

A photo posted by Angela Groothuizen (@angelagroothuizen) on Feb 6, 2017 at 10:37am PST

Gelukkig gaat het nu alweer een stuk beter met Nona. Ze mocht het ziekenhuis uit en de familie is nu op weg naar Samui.

Jahoor! Ze is er weer. Mijn bloedje. Misschien mag ze straks al mee! Dank voor alle lieve berichten. #alleskomtgoed A photo posted by Angela Groothuizen (@angelagroothuizen) on Feb 6, 2017 at 6:56pm PST

A photo posted by Angela Groothuizen (@angelagroothuizen) on Feb 6, 2017 at 9:12pm PST

