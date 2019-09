Buitenaards mooi: dj Tiësto (50) in woestijn VS getrouwd met grote liefde (22)

Tiësto is op 21 september in het huwelijk getreden met zijn vriendin, model Annika Backes. De 50-jarige top-dj deelde maandagavond een reeks foto’s van hun huwelijk op Instagram. Het blad Vogue maakte een reportage van de waanzinnige bruiloft, die wel leek plaats te vinden op een andere planeet.

Woestijn-wedding

Ze gaven elkaar het jawoord in het futuristisch ogende vijfsterren-resort Amangiri, midden in woestijn in Utah. Het tweetal ontmoette elkaar in februari 2015, in een restaurant in New York met wederzijdse vrienden. Tijs Verwest, zoals de echte naam van Tiësto luidt, vroeg de 28 jaar jongere Annika bijna twee jaar geleden ten huwelijk tijdens een Thanksgiving-vakantie op de Malediven.

Afgelegen

De geliefden namen uitgebreid de tijd om de bruiloft exact te plannen zoals zij dat wilden, vertelt Annika aan Vogue. “We houden allebei heel erg van Las Vegas, dus we gingen eerst daar op zoek naar een locatie. Maar al snel besloten we dat we het liever op een afgelegen locatie wilden doen.” Amangiri, waar het stel ooit een keer verbleef, bleek de perfecte locatie; ze huurden het complete resort af voor hen en hun tachtig gasten.

James Bond-film

Volgens Annika houden de twee kersverse echtlieden “heel erg van de stilte het uitzicht midden in de woestijn. Het contrast tussen architectuur en de woestijn geeft je het gevoel alsof je in een James Bond-film rondloopt. Het is glamourous, romantisch en sexy, maar tegelijkertijd ook heel intiem.”

Jurkenparade

Tiësto droeg een zwart kostuum van Tom Ford, zijn bruid droeg twee jurken gedurende de dag. Eentje van Berta tijdens de ceremonie en eentje van Oscar de la Renta tijdens het feest ’s avonds. Naar het rehearsal dinner ging ze gekleed in een gouden jurk van Ralph Lauren.

Dit bericht bekijken op Instagram Love of my life 21-09-2019 💍❤️ Een bericht gedeeld door Tiësto (@tiesto) op 23 Sep 2019 om 11:03 (PDT)

