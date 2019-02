Dít zijn de nieuwe concurrenten tijdens het Eurovisiesongfestival 2019

Afgelopen zaterdag kozen verschillende landen hun inzending voor het Eurovisiesongfestival in Tel Aviv. Zo werd bekend dat de Hongaarse Joci Pápai voor de tweede keer mag proberen te winnen voor Hongarije. Ook Denemarken, Litouwen en Oekraïne kozen afgelopen zaterdag hun inzending.

Songfestival

Het Eurovisiesongfestival 2019 is alweer de 64e editie. Dit jaar doen er 42 landen aan mee en het festival vindt plaats in Israël, nadat het land vorig jaar de overwinning binnenhaalde. Dit is de derde keer dat Israël is aangewezen als gastland.

De eerste halve finale vindt plaats op 14 mei, de tweede halve finale op 16 mei en de grote finale -inclusief ontknoping- zal plaatsvinden op 18 mei. Nederland is op donderdag 16 mei aan de beurt in de tweede halve finale.

Nederland

De Nederlandse inzending voor het Eurovisiesongfestival is Duncan Laurence (de artiestennaam van Duncan de Moor). Hij deed vier jaar geleden mee aan ‘The Voice of Holland’, waar hij in het team van Ilse DeLange zat. Hier schopte Duncan het tot de liveshows, maar haalde de finale destijds helaas niet.

Concurrentie

De Hongaarse zanger Joci Pápai eindigde in 2017 als achtste in Kiev en won afgelopen zaterdag de nationale finale die zou beslissen wie het land dit jaar vertegenwoordigt. Dit jaar gaat hij met het nummer ‘Az Én Apám’ naar het songfestival.

Denemarken stuurt de 20-jarige Leonora naar Tel Aviv. De zangeres neemt deel met het nummer ‘Love Is Forever’ en zal – net als Duncan- zingen op 16 mei in de halve finale. Ook de Litouwse zanger Jurijus is ook een van de directe concurrenten van Duncan. Jurijus hoopt een finaleplek te veroveren met ‘Run With The Lions’.

Maruv moet de eer van Oekraïne hooghouden in Israël. De in eigen land zeer succesvolle zangeres won zaterdagavond de nationale finale met Siren Song. In tegenstelling tot Nederland, Denemarken en Litouwen zit Oekraïne in de eerste halve finale. Dat betekent dat Maruv, net als de Hongaarse Joci Pápai, op dinsdag 14 mei al aan de bak moet in Tel Aviv.

