Dít zijn de leukste reacties op ‘Wie is de Mol?’ aflevering 2

Het nieuwe seizoen van het geliefde programma Wie is de Mol? is weer van start gegaan. Gisteren was de tweede aflevering te zien en die leverde heel wat reacties op. Het was daarnaast met ruim 2,8 miljoen kijkers het best bekeken programma op de zaterdagavond. Dit zijn de leukste reacties en verdenkingen die op social media rondgaan.

Lees ook: Rik van de Westelaken doet boekje open over het nieuwe seizoen van Wie is de Mol?

Na aflevering 1 werd er al gespeculeerd over een mogelijke romance tussen Merel Westrik en Jamie Trenité, naar aanleiding van een scène waarin ze een mogelijk bondje bespreken. De romance ging in aflevering 2 verder…

In de eerste opdracht van de aflevering moesten kandidaten persoonlijke details over zichzelf gebruiken. Nikkie geeft hier (met enige schaamte) aan dat de maat 43 heeft, maar op haar persoonlijke blog zegt ze toch echt maat 42 te hebben. Ook over haar lengte heeft ze gelogen, want ze gaf aan 1,94m te zijn.

Vertrouw nooit op een Wikipedia-pagina…

Even de wikipedia van Evi gecheckt en wat zien we daar! #moltalk pic.twitter.com/o9PMxpFnlR — Filip040 🎃 (@Filip040_) 5 januari 2019

Robèrt is er niet al te blij mee.

Als je vriendengroep de rekening split en die ene vriend heeft 2 biertjes meer besteld dan de rest. #widm pic.twitter.com/yvUF9pjq2p — Evelien Berkemeijer (@EvelienBerkie) 12 januari 2019

Merel de nieuwslaseres.

Sucre…

#moltalk wie is de mol? eerder wie is de bachelor? pic.twitter.com/PQPhQ2TRK1 — meander ☕ (@meander_t) 12 januari 2019

Jamie lijkt maar geen genoeg te krijgen van de dames in het programma.

Twee gezichten

Waar is Wally?

Evi lijkt tijdens de tweede opdracht veel op Wally uit Where is Wally. Een puzzel waarbij je Wally moet vinden. De kandidaten moeten de mol vinden. Toeval? #widm #moltalk pic.twitter.com/BlBX3RbM0e — Nienke van der Wal (@Nienke_Official) 12 januari 2019

De meest betrouwbare aanname tot nu toe.

Dit zijn vierkantjes. Als je veel taart eet, word je vierkant. Conclusie: Robert is mol. #waardelozehints #widm #wieisdemol pic.twitter.com/KvoMbPATsf — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) 12 januari 2019

Maar ook deze hint kan wel eens een juist zijn…

We zien hier Merel en (de rug van) Rik. Hoewel Merel haar achternaam WESTRik is, staat ze hier ten OOSTEN van Rik: echt typisch iets voor de mol, want die houdt niet van regels! #widm #owidmh pic.twitter.com/502HFnmSGX — Onbruikbare WIDM-hints (@OnbruikbareWIDM) 12 januari 2019

Merel WESTrik houdt niet van regels.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Twitter, Instagram, Facebook | Beeld: AVROTROS