Dit zijn de exen van Prins Harry

Chelsy Davy

Zijn eerste serieuze en tevens langste relatie was met de blonde Chelsy Davy. Tussen 2004 en 2011 hadden de twee een knipperlichtrelatie. Ze mocht zelfs zijn date zijn tijdens het huwelijk van William en Kate.

Caroline Flack

Harry wordt aan onwijs veel vrouwen gelinkt en presentatrice Caroline Flack is daar één van. Helaas hield de relatie geen stand toen de pers er lucht van kreeg. Ze werd niet meer gezien als de presentatrice die ze was, maar als vrouw met wie Harry het bed deelde.

Camilla Romestrand

Hoewel Harry nooit erkend heeft iets met Camilla te hebben gehad, zou zij toch zijn rebound zijn nadat zijn relatie met Chelsy over was. De Noorse zangeres zou zelfs ontbijt op bed van hem hebben gekregen.

Cressida Bonas

Een bekende naam op het exenlijstje van de prins is Cressida Bonas. De actrice werd door nichtje Eugenie voorgesteld aan Harry en vormden twee jaar een koppel. De relatie stopte omdat Cressida niet tegen de media-aandacht kon.

Mollie King

In 2012 was zangeres Mollie King aan het daten met Harry. De relatie hield echter geen stand, aangezien ze veel te open was over haar liefdesleven met de prins. En dat is uiteraard not done.

Ellie Goulding

De geruchten gaan dat Ellie Goulding, een andere Britse zangeres, óók een avontuur met de prins heeft beleefd. Tijdens een festival in 2016 zouden de twee zelfs hebben gezoend. Maar wederom blijven het geruchten en weten we niet of het echt waar is.

