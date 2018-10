Dit zijn de eerste beelden van Meghan na het babynieuws: spotten wij al een buikje?

Terwijl het nieuws van de zwangerschap van Meghan en prins Harry gisteren het internet deed ontploffen, was het koninklijk paar onderweg naar Australië (ver weg van de Britse royal-pers) voor hun eerste gezamenlijke buitenlandse bezoek als getrouwd stel. In Sydney bezochten ze vandaag een dierentuin en openden het Taronga Zoo Institute of Science.

Aandacht voor één detail

En natuurlijk zijn beelden van met dieren knuffelende royals leuk en aardig, maar uiteraard werd er maar naar één ding gekeken; heeft Meghan misschien al een klein, iniemini buikje?

Geen reden tot verhullen

In tegenstelling tot afgelopen weekend op de bruiloft van prinses Eugenie droeg Megan een losse, openvallende jas, die ze later zelfs helemaal uitdeed – er was natuurlijk ook geen reden meer tot het verhullen van een beginnend bollinkje.

We want more!

En ja hoor, wij zien wel degelijk dat Meghan’s normaal ultraplatte buik iets naar voren staat. We kunnen niet wachten op meer buik, stijlvolle zwangerschapsoutfits en dolgelukkige blikken van de ouders in spé.

