Dít zijn de deelnemers van ‘Dance Dance Dance’ 2019

Alle koppels die deelnemen aan het nieuwe seizoen van Dance Dance Dance zijn bekend! Nadat Danny de Munk via social media liet weten samen met zijn dochter te dansen in dit programma, lieten de andere koppels ook al snel van zich horen.

Trio

In het programma zijn vijf koppels, bestaande uit bekende Nederlanders, te zien die wekelijks dansacts uitvoeren. De meeste aandacht na de bekendmakingen ging uit naar O’G3NE. Dit is namelijk het allereerste trio ooit dat deelneemt aan het programma. De zangeressen zijn al hard aan het trainen en hopen op Beyoncé te mogen dansen. “Het is pittig, we hebben zwaar spierpijn. Maar we genieten er nu al van”, laat Lisa weten.

Mollen

Ook actrice Susan Visser zal te zien zijn in de dansshow. Zij danst samen met acteur Thomas Cammaert.”Het is echt een droom van me om aan het programma mee te doen”, aldus Thomas. Naast acteren hebben Susan en Thomas nog iets gemeen: ze zijn allebei de Mol geweest in het programma Wie is de Mol?. Of dit ze gaat helpen in het dansprogramma is natuurlijk nog maar de vraag…

Blinde paniek

“Vol trots, maar ook in blinde paniek, mag ik met jullie delen dat ik mee ga doen aan Dance Dance Dance“, laat acteur Géza Weisz via instagram weten. Hij zal gaan dansen met Sharon Doorson: “Het komende half jaar krijgen mijn danspartner Sharon Doorson en ik les van de beste choreografen ter wereld en daar verheugen wij ons intens op.”

Last but not least

Het vijfde koppel van dit seizoen is fitnessmodel Nochtli Peralta Alvarez met zanger Vinchenzo Tahapary. “Jullie weten dat dansen iets is waar ik van houd en wat me vrolijk maakt. Ik heb er super veel zin in!!!!”, schrijft Nochtli op haar instagram.

Trainingen

De kandidaten begonnen afgelopen vrijdag ook al met de trainingen. Het dansprogramma met BN’ers is is later dit jaar te zien op SBS6. Het Talpa-programma verhuisde hier vorig jaar heen vanuit RTL.

Bron: ANP | Beeld: ANP