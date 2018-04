Dít zegt Tony Junior over zijn relatie met Maan

Een tijdje geleden kwam naar buiten dat zangeres Maan en dj Tony Junior met elkaar daten, en afgelopen weekend werden we voor het eerst getrakteerd op een prachtig kiekje van de tortelduifjes samen. Voor de rest houden de twee hun relatie zo privé mogelijk, maar Tony Junior trekt nu tóch zijn mond open.

In de YouTube-serie Thuisbasis van het jongerenplatform #FIRST geeft de dj een rondleiding door zijn appartement. Eenmaal aangekomen in de slaapkamer komt bij iedereen dezelfde vraag opborrelen: hoe vaak heeft Maan hier al de nacht doorgebracht? ‘Nu zijn er de afgelopen tijd best wel wat roddels geweest over Maan en mij’, begint Tony Junior. ‘Ik ga er niet te veel over vertellen, maar we hebben het heel leuk samen. Meer zeg ik lekker niet, jammer! Maar misschien heeft ze hier weleens geslapen… ik weet het niet. Nee, grapje, haha.’

Even slikken

Afgelopen weekend vertelde Tony Junior ook al kort over zijn relatie met Maan. In de radioshow van Frank van der Lende liet hij weten dat het best even slikken was toen zijn relatie met de zangeres in het nieuws kwam. ‘Maar we laten ons niet gek maken’, zei hij. ‘We zijn al een tijdje samen en het is superleuk.’

Hieronder zie je de tour door Tony’s appartement, waarin hij de uitspraken doet over zijn relatie met Maan de Steenwinkel.

