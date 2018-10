Dít is de reden dat Yolanthe geen foto’s van Wesley deelt op sociale media

De geruchten dat het huwelijk van Yolanthe Sneijder – Cabau en Wesley Sneijder onder druk staat doen al langer de ronde. Dit mede dankzij het feit dat Yolanthe zelden een foto plaatst van haar man. Aan Giel Beelen vertelde de actrice waarom.

‘Wesley en ik hebben twee jaar geleden afgesproken dat ik me op mijn social media even alleen op mijzelf focus omdat er eigenlijk altijd wordt gerefereerd aan voetbalvrouw of aan Wesley’, aldus Yolanthe.

Natuurlijk is de presentatrice trots dat ze de vrouw is van Wesley, maar ze vindt het ook belangrijk om niet alleen als ‘de vrouw van’ gezien te worden. ‘Vooral in de media of in kranten wordt ik vaak voetbalvrouw of vrouw van genoemd en daarom is het belangrijk om zelf die onderscheiding te maken. Anders doe je hier gewoon aan mee. Ik heb ook mijn eigen ideeën.’

Bron: Giel Beelen radioshow | Beeld: Peter Smulders