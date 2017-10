Het geluk kan niet op voor Hans Spitsbaard. Eerst wint de 22-jarige thuisbakker Heel Holland Bakt 2017 en nu blijkt hij ook nog eens smoorverliefd.

Hans maakte zijn nieuwe relatie bekend door zijn vriendin mee te nemen naar de première van de musical On Your Feet! in Utrecht. De tortelduifjes verschenen samen op de rode loper. Het stel liet zich uitgebreid fotograferen, maar wie het knappe meisje aan de zijde van de Heel Holland Bakt-winnaar is, daarover heeft Hans nog niks losgelaten.

Een bericht gedeeld door Hans Bakt (@hans.bakt) op 29 Okt 2017 om 6:55 PDT

Beeld: Heel Holland Bakt