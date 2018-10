‘Dít is de nieuwe vriend van Anna Nooshin’ (en ze delen al een couple tattoo)

Drie maanden nadat Anna Nooshin bekendmaakte dat zij en haar vriend na een relatie van dertien jaar uit elkaar gingen, lijkt de presentatrice en influencer het geluk opnieuw te hebben gevonden.

Anna Nooshin en vriend na dertien jaar (!) uit elkaar

Serieuze zaak

Anna gaat ogenschijnlijk niet langer als vrijgezel door het leven. Ze heeft een nieuwe liefde en het is serieus: zij en haar nieuwe vlam hebben al een ‘liefdestatoeage’ laten zetten.

Romantische trip?

Anna zou als een blok zijn gevallen voor Nassim Zeta, een ondernemer die tevens behoorlijk wat populariteit geniet op Instagram, met meer dan 50.000 volgers. Hoewel de twee hun lippen stijf op elkaar houden over hun relatie, kunnen we er haast niet omheen. Het stel is samen met een stel vrienden – mede voor de modeshow van Moschino x H&M afgelopen week – naar New York geweest.

‘Liefde’

Daar bezochten ze de studio van celebrity tattoo artist Jon Boy en lieten ze elkaars initialen op hun lichaam vereeuwigen. Op Anna’s pols prijkt ‘NZ’, Nassim heeft ‘AN’ op dezelfde plek. Jon Boy, die foto’s van de kunstwerkjes en het stel op zijn Instagram heeft gedeeld met de tekst “Liefde”, tatoeëert in het dagelijks leven niet de minsten. Onder anderen Justin Bieber, Hailey Baldwin en Miley Cyrus gingen bij hem onder de naald.

Breuk

De Holland’s Next Top Model-presentatrice verbrak afgelopen juli haar relatie met Danny Roumimper. Na dertien jaar was de koek op. “We hebben ervoor gekozen om liefdevol uit elkaar te gaan”, schreef ze toen over de breuk.

