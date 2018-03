Dít is het knappe gezin van ‘Anton’ uit De Luizenmoeder

Diederik Ebbinge kennen we natuurlijk van dé hitserie van het moment: De Luizenmoeder. In het AVROTROS-programma vertolkt hij de rol van directeur Anton, waar we iedere week weer hard om kunnen lachen. Maar hoe ziet zijn échte gezin er eigenlijk uit?

Lees ook: Hoera! Na de laatste aflevering van De Luizenmoeder kunnen we een hilarische special verwachten

Soms vergeet je bijna dat acteurs ook een ‘gewoon’ leven, naast de rol die ze vertolken in een film of serie. Zo is Diederik sinds de aftrap van ‘De Luizenmoeder’ onlosmakelijk verbonden met zijn personage Anton.

BN’er-koppel

De acteur is getrouwd met een bekende, namelijk Roosmarijn Luyten. Deze actrice kennen we onder meer van de film ‘Sonny Boy’ en de musical ‘Hij gelooft in mij’. Samen heeft BN’er-koppel twee zoons: Lodewijk (10) en de 9-jarige Gilles, die ook met plezier naar ‘De Luizenmoeder’ kijken. ‘Ze zitten al in hun pyjama en de tanden zijn gepoetst, want ze moeten daarna wel meteen naar bed.’

Een bericht gedeeld door Roosmarijn Laura Luyten (@roosmarijnluyten) op 29 Okt 2017 om 2:13 (PDT)

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron: Libelle | Beeld: still uit aflevering