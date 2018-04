Dít is het enige wat Harry en Meghan als huwelijkscadeau willen

Degenen die uitgenodigd zijn op de bruiloft van prins Harry en Meghan Markle mogen zich natuurlijk gelukkig prijzen, maar komen ook voor een lastige opgave te staan. Want wát geef je het koninklijke paar in vredesnaam als huwelijkscadeau? Zelf hebben de twee er een duidelijk beeld bij.

Lees ook: In déze romantische villa verbleven Harry en Meghan (en ook jíj kunt er slapen)

Patrick J. Adams, de tegenspeler van Meghan in ‘Suits’, had al he-le-maal uitgedacht wat hij de actrice cadeau wilde doen, maar nu heeft het koninklijke koppel laten weten géén cadeaus te willen ontvangen. In plaats daarvan willen Harry en Meghan liever dat de gasten een donatie doen aan een van de goede doelen die zij geselecteerd hebben.

Zeven goede doelen

Het bruidspaar heeft samen zeven doelen op een rijtje gezet die ontzettend belangrijk voor hen zijn. Van milieubewuste doelen tot een stichting die zich inzet voor kinderen met HIV, onderstaande instanties staan op het lijstje van Harry en Meghan:

CHIVA, dat kinderen met HIV steunt. Myna Mahila, dat vrouwen in de sloppenwijken van Mumbai bijstaat. Crisis, dat daklozen helpt om een leven op te bouwen. Scotty’s Little Soldiers, het doel dat kinderen helpt die een ouder hebben verloren in militaire dienst. StreetGames: dit doel helpt jongeren een positieve draai aan het leven te geven. Surfers Against Sewage, dat zich inzet om oceanen en stranden te redden van vervuiling. The Wilderniss Foundation UK, een stichting die jongeren kennis laat maken met de natuur.

Bron: ELLE | Beeld: ANP