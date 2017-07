Dít doet André Rieu het liefst in zijn vrije tijd

André Rieu reist het grootste deel van het jaar de wereld over. Maar als hij in thuisstad Maastricht is, zorgen zijn kleinkinderen ervoor dat hij kan ontspannen. In het AD vertelt de wereldberoemde orkestleider vrijdag dat dat zijn grootste geluk is.

‘Zij zorgen ervoor dat ik, als ik in Maastricht ben, niet alleen maar aan het werk ben, maar ook zandkastelen bouw in de tuin en gewoon hun opa mag zijn. Dat is pas écht genieten.’ De komst van zijn vijf kleinkinderen heeft zijn leven naar eigen zeggen compleet veranderd.

De koning van de wals sluit komend weekend zijn reeks concerten op het Vrijthof in Maastricht af. De registratie van de populaire show is zaterdag en zondag in 32 landen te zien in filmzalen.

Bron: ANP