Dít is de nieuwe liefde van Temptations Megan

Ondanks dat haar kortstondige romance met de knappe ‘Temptation Island’-verleider Joshua afgelopen donderdag ten einde kwam, gaat het met Megan’s liefdesleven weer helemaal top. De brunette zou na haar mislukte ‘relaties’ weer helemaal verliefd zijn. De gelukkige? Niemand minder dan de beste vriend van Joshua.

Hoewel iedereen heeft mee kunnen genieten van de nachtelijke escapades tussen Joshua en Megan, hebben de broeders – ja, zo noemen ze elkaar via Instagram – er waarschijnlijk geen moeite mee dat de twee het bed met dezelfde meid te hebben gedeeld.

Bevestigd

Sterker nog, Joshua heeft de twee inmiddels veel geluk toegewenst. ‘Happy to see my best friend found a good girl’, aldus de verleider. Hiermee lijkt de relatie tussen Megan en Jochen gelijk bevestigd te zijn, en dat is na al dat verdriet van Megan natuurlijk alleen maar positief. Al hopen we natuurlijk wel dat we hier niet met een Kevin en Joshua 2.0 te maken hebben…

Bron: Beautify | Beeld: RTL