Dit is de naam die Prins George zal gebruiken op zijn school

Gisteren had Prins George (4), aan de hand van zijn vader William, zijn eerste schooldag op het Thomas’s Battersea in Londen. De beelden van de kleine prins gingen de hele wereld over.

Lees ook: Wat?! Deze vijf dingen mag Kate Middleton nooit, never, jamais doen

Kensington Palace laat weten dat de kleine Prins George op zijn school bekend zal staan als George Cambridge. Dit omdat zijn ouders de hertog en hertogin van Cambridge zijn. De nieuwe klasgenootjes en leraren van Prins George hoeven hem dus geen ‘prins’ te noemen tijdens zijn schooltijd op het Thomas’s Battersea.

Beeld: ANP | Bron: Elle

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome