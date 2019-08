Disney deelt eerste beeld van ‘Cruella de Vil’

Dat de actrice Emma Stone de rol van de slechterik Cruella de Vil uit ‘101 Dalmatiërs’ zou vertolken, was al enige tijd bekend. Maar hoe dat eruit zou gaan zien bleef nog maar even de vraag. Als antwoord op deze vraag heeft Disney een kleine sneak peek gegeven van Emma Stone die in de huid is gekropen van de iconische Cruella.

Uitstel

‘Cruella’, de film waarin Emma Stone de rol van Cruella de Vil vertolkt, komt pas uit in 2021. De film zou eigenlijk volgend jaar uitkomen, maar de release werd uitgesteld. Volgens de Britse media komt dat door een blessure van Emma, die tijdens een concert van Spice Girls van iemands schouders zou zijn gevallen.

101 Dalmatiërs

Cruella de Vil is de slechterik uit het boek ‘101 Dalmatiërs’ uit 1956. Vijf jaar later bracht Disney de animatieklassieker uit over hondenouders Pongo en Perdita die een horde puppy’s moeten redden voordat ze tot bontjassen worden gemaakt. In 1996 kwam er een liveaction-versie uit van de film, waarin Glenn Close de rol van Cruella speelde.

