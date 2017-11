Dirk Zeelenberg: ‘Het leven is te kort om dingen niet te vieren’

Hij verbrak kijkcijferrecords met de welbekende serie Divorce, motiveert en inspireert als spreker, hij schrijft en is al ruim drie jaar trouwambtenaar. De laatste twee ambities heeft Dirk Zeelenberg samengebundeld in ‘Ode aan de liefde’.

Dirk is, hoe toevallig, net onderweg naar een bruidspaar dat hij gaat trouwen. Hij heeft er zin in. En net zo enthousiast is hij wanneer hij begint te vertellen over zijn geschreven boek ‘Ode aan de liefde’.

Is je ervaring en succes dankzij de serie Divorce ook een reden geweest om dit boek over de liefde te schrijven?

‘Ik kwam door Divorce in de meest opmerkelijke situaties terecht, maar ‘Ode aan de liefde’ heb ik voornamelijk geschreven wegens alle verhalen die ik tegenkom als trouwambtenaar. Deze verhalen zijn zo bijzonder. Ze inspireren mij, raken mij en ik moet er verschrikkelijk om lachen. Het zijn smulverhalen over de liefde en het zou zonde zijn als ik deze voor mezelf hield.’

Vertel eens, welke grappige of ontroerende gebeurtenissen heb je zoal meegemaakt?

‘Dat zijn er echt een heleboel. Maar iets wat me altijd zal bijblijven is het verhaal over de ambulance broeder: hij had een verassing voor alle 200 gasten die op de bruiloft waren, namelijk om ze mee te nemen naar Dubai. Ik vroeg me echt af, hoe kan je dat in godsnaam betalen? De ambulance broeder vertelde dat hij 15 jaar geleden een app heeft bedacht die de hele wereld is overgegaan. Hij verdiende er honderden miljoenen mee en daarmee wilde hij iets bijzonders doen, vandaar de reis. Echter wilde hij altijd al ambulance broeder worden dus heeft hij zijn droom waargemaakt.’

Waarom wilde je trouwambtenaar worden? Het is namelijk iets heel anders dan acteur.

‘Een stel vroeg mij of ik interesse had om hen te trouwen, daar hoefde ik niet twee keer over na te denken. Na de eerste ceremonie kwam ik er meteen achter dat het echt te gek werk is. We zijn inmiddels 3,5 jaar verder en er bestaat niets mooiers om twee geliefde te trouwen.’

‘Ik sluit mij twee dagen op om een fantastische speech te creëren.’

Hoe kom je telkens weer tot de inspiratie om voor het bruidspaar een passende speech te schrijven?

‘Die inspiratie haal ik uit de mensen zelf. Ik voer een uitgebreid gesprek met het bruidspaar en stel ze vragen die ze uitzonderlijk van elkaar moeten beantwoorden. Ik vraag foto’s van iedereen: kinderen, opa’s, oma’s, tantes, katten, honden, noem het maar op. Vervolgens sluit ik mij twee dagen op om een fantastische speech te creëren.’

Wow, dan steek je er echt veel tijd in!

‘Ja dat doe ik ook, maar hier haal ik mijn kracht uit. Dankzij deze inspanning ontstaat er een prachtig liefdesdocument.’



Hoe kijk je zelf tegen de liefde aan?

‘Ik geloof volledig in de liefde. Ik heb een enorm leuke vrouw en drie onwijs schatten van kinderen.’

Je bent 12 jaar geleden getrouwd met je grote liefde, Suus. Deze dag was echter het tegenovergestelde van ‘speciaal’: een maandagochtend waarbij je om half 11 weer op je werk was… Zou je je eigen huwelijk niet eens over willen doen?

‘Ja heel graag! In de zomer van 2018 ga ik met mijn vrouw opnieuw trouwen. Of het groot wordt weet ik niet, maar in ieder geval wel met al onze dierbaren om ons heen. Want dat vind ik tijdens een bruiloft het allerbelangrijkste.’

Wat is jouw advies voor de mensen die twijfelen om te gaan trouwen?

‘Als je een mooie liefde hebt zou ik het zeker doen. De ceremonie, wanneer je je dierbaren om je heen hebt, is echt een prachtig moment. Iedereen staat op deze onvergetelijke dag in het zonnetje. En zeg nou zelf, het leven is te kort om dingen niet te vieren!’

