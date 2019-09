Dior en Johnny Depp krijgen kritiek over zich heen vanwege ‘racistische reclamespot’

Even wilder than before, Johnny Depp is at one with nature, reconnecting with a land where boundaries are made to be pushed. More: https://t.co/m2QPCBjC7J #JohnnyDepp #DiorSauvage #DiorParfums pic.twitter.com/B5aClEkOgq

Het nieuwe filmpje zou een racistische ondertoon hebben en indiaanse symbolen misbruiken. In de reclamespot is te zien hoe de acteur in de woestijn een stukje gitaar speelt dat komt van de Shawnee-artiest Link Wray. Daarnaast is Canku OneStar, een inheems Amerikaanse danser, in traditionele kleding aan het dansen.

Organisaties die opkomen voor de rechten van de native Americans noemen het filmpje een geval van culturele toe-eigening en racistisch. Het feit dat er inheemse symbolen worden gebruikt, de link met de naam van het parfum en de slogan vallen niet goed: ‘Sauvage’ (vertaald als ‘wild’). De slogan luidt: ‘We are the land – The new Sauvage’.

“The “Sauvage” campaign released by @Dior today is deeply offensive, racist and cultural appropriation at its worst by a corporation that is exploiting Native peoples and culture for profit.

Voor de video ging Dior wel de samenwerking aan met het adviesbureau ‘Americans for Indian Opportunity’. Het was dan ook de bedoeling om native Americans te betrekken in de video en hun symbolen respectvol in beeld te brengen. Volgens het adviesbureau wilden ze het publiek voorlichten over de inheemse waarden en filosofie. Safe to say dat dat niet heel goed heeft uitgepakt.

Some notes: The song is “Rumble” by the late Link Wray, who was Shawnee but his masterpiece is not credited.

Dancer Canku One Star, who is Rosebud, is not credited.

Neither is actress Tanaya Beatty, who is Da’Naxda’xw.https://t.co/0uTWPAOtqr#DoodaDior #NotYourSauvage @dior

