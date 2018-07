Humberto who? Dionne Stax heeft al een jaar een vriend

Weet je nog, de tijd dat Dionne Stax een affaire zou hebben met Humberto Tan? Nou, wellicht vermaakte Dionne zich die periode al met een heel andere man. In Evers staat op op Radio 538 bekent de journaallezeres vanochtend dat ze al een jaar gelukkig in de liefde is. De presentatrice reageerde op geruchten uit de bladen dat ze ‘een geheime minnaar’ zou hebben.

‘Ontmoet in de kroeg’

Dionne vertelde Frank Dane, die Edwin Evers momenteel vervangt, dat ze al ruim een jaar een relatie heeft met een man die ze in de kroeg leerde kennen. “We hebben het heel gezellig”, zo zei Dionne, die er verder niet veel over kwijt wilde.

‘Schouders ophalen en dóór’

Vorig jaar gingen lange tijd geruchten dat Dionne Stax een affaire zou hebben met Humberto Tan. Daarover hielden beide presentatoren steeds hun mond. “Het is vooral heel vervelend, maar ik voel niet de behoefte om erop te reageren”, zei Dionne in april in een interview in ons eigen tijdschrift Flair. “Het is niet de eerste keer dat ik in de roddelbladen sta en vast ook niet de laatste. Ik vind het zonde om mijn tijd en energie daar in te stoppen. Schouders ophalen en dóór.”

Beeld: Hollandse Hoogte