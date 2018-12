Dionne Stax: ‘Ik had nooit gedacht dat ik ooit nog een vriend zou krijgen’

Dionne Stax (33) is al een paar maanden gelukkig met de interventieradioloog Sytse. Dat had de NOS-presentatrice niet durven dromen. Ze had de hoop op een nieuwe liefde rond haar dertigste opgegeven.

Dionne was voor Sytse al enige tijd vrijgezel, en dacht dat daar geen verandering meer in zou komen. ‘Ik was toen vrijgezel en dacht: wat nu? Welke kant gaat het op met mij?’, biecht ze op in de VARAgids. ‘Ik had nooit gedacht dat ik ooit nog een vriend zou krijgen.’

Samenwonen

De blondine woonde eerder zeven jaar samen. Daarna was ze lange tijd alleen. ‘Ook een dierbare periode, omdat ik kon nadenken over wie ík was, en wat ík belangrijk vond in het leven. Maar het zorgde er ook voor dat ik de balans tussen werk en privé kwijtraakte. In die jaren alleen sloeg de pijl wel erg uit richting werk – allemaal leuk, maar er was weinig over voor een eigen leven. Dat is het afgelopen jaar veel beter gegaan.’

