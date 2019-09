Twitter barst los over huilende Dionne Slagter in ‘Expeditie Robinson’

Meedoen aan ‘Expeditie Robinson’ is afzien. Dat weet YouTuber Dionne Slagter nu ook als geen ander. In de uitzending van zondagavond barstte ze in tranen uit en raakte ze in paniek tijdens een moeilijke proef.

Huilende Dionne

Tijdens een ingewikkelde klimproef in een labyrinth werd het Dionne allemaal teveel. Ze moest door een moeilijke constructie van balken en palen touwen volgen, om zo op enkele plekken lussen los te maken. Mis je een lus en kom je daar pas later achter, heb je een probleem, want ‘even terug’ zit er niet in bij dit spel. En laat dat nou net Dionne overkomen.

Frustratie ten top

Terwijl Mede-YouTuber Kalvijn als een speer door het labyrinth van Kamp Noord schiet en de lussen één voor één weet los te maken, gaat Dionne de eerste lus voorbij. Zodra ze ontdekt dat ze er één gemist heeft, schiet ze in de stress en raakt ze in paniek (zie het fragment onderaan dit artikel). Ze barstte in tranen uit, tot frustratie van haar team, dat niet verder kon in de proef als haar onderdeel niet volbracht werd. Ze probeerden haar enigszins gerust te stellen, maar duidelijk werd dat haar kampgenoten zich ook ergerden. Vooral chefkok Hugo uitte z’n ongenoegen en kreeg daar ook de nodige kritiek over van kijkers.

Hugo, die zelf de helft van de proef uit staat te puffen, is Dionne af aan het zeiken omdat het hem niet snel genoeg gaat.#ExpeditieRobinson pic.twitter.com/n2FWC7l4aJ — Femke T. (@F_MK__T) September 15, 2019

Ik hoop oprecht dat ze volgende week een proef krijgen die Hugo totaal niet kan. Wat een kwal #ExpeditieRobinson — • | 🌺 (@TheRoyalFatGirl) September 15, 2019

Kijk, je kan tegen Dionne gaan staan krijsen dat ze door moet gaan terwijl het kind met een paniekaanval om een boomstam hangt. Of je ziet in dat ze het niet redt en je toch niet meer gaat winnen en zegt joh meid kom lekker naar beneden. #ExpeditieRobinson — Nina Juffermans (@NinaJuffermans) September 15, 2019

Wat zit iedereen te mopperen op Hugo. Hij heeft toch gewoon gelijk. Als je wilt winnen moet de zwakste eruit en dat is Dionne toch nu? Mis ik iets? #expeditierobinson — Taliet_Reageert (@Taliet_Reageert) September 15, 2019

Zie flink veel haat op Hugo langskomen, maar heeft hij niet gewoon gelijk? Het gaat erom daf je de zwakste schakel eruit stemt en op dat moment was dat gewoon Dionne. Dat je de oudste bent betekent niet meteen dat je de zwakste bent #expeditierobinson — Demi (@xdemismilee) September 15, 2019

Jaap vs Dionne

Op Twitter klinken er dus verschillende geluiden over Dionnes inzinking. De één ergert zich eraan, terwijl de ander het voor haar opneemt. Dat na het verliezen van de proef verrassend genoeg niet gekozen is om de ‘zwakke’ Dionne naar huis te sturen, maar voor verslaggever Jaap van Deurzen, valt bij veel Twitteraars ook niet helemaal lekker. Gaat Dionne verrassen en gaat ze zich nog bewijzen, of is ze alsnog de volgende BN’er die eruit vliegt?

#ExpeditieRobinson stom gestemd zeg.. Dionne is de zwakste schakel in dit team. — louise (@loesje68) September 15, 2019

Dit snap ik niet… Jaap eruit? Dionne was toch echt wel de zwakste en vond het moeilijk zich te herpakken toen het nodig was. Misschien maakt ze het volgende week waar dat ze toch sterk is… anders is het exit voor haar als zij weer een eilandraad hebben. #ExpeditieRobinson — Sophie Anne (@soofsoof2406) September 15, 2019

Gevalletje leeftijdsdiscriminatie. Dionne had zich toch volledig onmogelijk gemaakt in de proef en met haar gekwijl erna. #ExpeditieRobinson — Jeroen (@Jeroen08142409) September 15, 2019

Zo jammer van Jaap, maar blij voor Dionne #ExpeditieRobinson — Nikki misses Ariana (@buteragilliesx) September 15, 2019

