Bijzonder: Dinand Woesthoff vraagt Lucy opnieuw ten huwelijk

Na het overlijden van zijn geliefde Guusje Nederhorst, vond Dinand Woesthoff later het liefdesgeluk bij Lucy. Tien jaar geleden stapten de twee in het huwelijksbootje en om dat te vieren, is de zanger opnieuw op één knie gegaan voor zijn vrouw.

Op Instagram laat Dinand weten nog altijd ontzettend gelukkig te zijn met Lucy. “Ik ben zo vereerd dat ik je opnieuw ten huwelijk mag vragen”, schrijft hij bij een foto waarop zijn witte trouwschoenen te zien zijn. “Dit is onze reis, geen begin en geen einde. Dit is voor jou, mijn Engelse roos!”

Kinderen

Samen met Lucy kreeg Dinand drie kinderen: zoons Jimi en Che, en dochtertje Leia Guusje. Ook heeft de zanger een zoon uit zijn huwelijk met Guusje: Dean Maddy. En zo ziet hij er vandaag de dag uit.

