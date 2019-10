Dilan Yurdakul klapt uit de school: keert ze ooit nog terug naar Meerdijk?

Vlak voor de zinderende zomercliffhanger van ‘GTST’ nam Dilan Yurdakul, bij soapfans beter bekend als Aysen Baydar, afscheid van de dagelijkse soap. Eerder onthulde ze al dat de reden hiervan was dat ze het acteren wilde verruilen voor schrijven, en nu verklapt ze of ze van plan is om ooit terug te keren naar Meerdijk.

In Louisa Laat Ze Weer Lachen licht Dilan de reden van haar vertrek verder toe. “Ik wilde graag andere dingen gaan doen. Ik schrijf heel veel en maak ook theater, dat kost ook tijd en focus”, vertelt ze aan interviewer Louisa Janssen. “Daar moest ik echt in gaan duiken en dat gaat niet als je iedere dag moet draaien en nog een beetje wilt sporten.”

Komt ze nog terug?

Toch was het geen makkelijke keuze voor de actrice om te stoppen met haar rol als Aysen. “Ik heb het heel lang uitgesteld”, biecht ze op. “Ik zou eerst een halfjaar weggaan; dat is ook de reden van het open einde bij de exit.” Of dat betekent dat ze ooit terugkeert? “Ik wilde te graag doorgaan met mijn eigen passies, dus toen heb ik gezegd dat ik niet meer terug wilde komen.”

Gemis

Het betekent echter niet dat Dilan het niet jammer vindt dat ze niet meer in GTST te zien is. “Dat je elke dag een script in je handen krijgt en elke dag weer moet presteren en mag spelen, dat mis ik nú al.”

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP