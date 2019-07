Niet alleen Anouk Maas verlaat donderdag soapstadje Meerdijk, ook voor Dilan Yurdakul is het de laatste aflevering waarin zij te zien zal zijn. De actrice neemt afscheid van alle ‘GTST’-fans met een lieve video op Instagram.

De actrice kroop zeven jaar lang in de rol van Aysen Baydar. En hoe dat allemaal begon? Nou, nog best wel als een broekie, zegt ze zelf. Dilan: “Ja, ik kwam natuurlijk Meerdijk binnen als jonkie. Ik was amper 20 jaar en inmiddels 27. Dat was ontzettend spannend. Ik ben echt letterlijk opgegroeid in Meerdijk.”

Wijde wereld

“Het is tijd om de wijde wereld in te trekken”, vervolgt Dilan. “Ik heb heel lang geprobeerd om mijn andere plannen en mijn andere passies te combineren met Goede tijden, maar dat gaat helaas niet meer.” Na zo’n lange tijd wil ze al haar fans bedanken, zelfs die haar misschien niet altijd even sympathiek vonden in de serie. “Voor nu wil ik alle trouwe fans bedanken, alle kijkers heel erg bedanken. Ook alle mensen die het personage soms wat minder gezellig vonden. En wie weet tot ziens!”

Carrièreswitch

Yurdakul is sinds januari 2012 te zien in de soap. Eerder werd bekend dat de actrice een halfjaar vrij zou willen om te kunnen schrijven.

