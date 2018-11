Dieuwertje Blok deelt haar kijk op pietendiscussie

Dieuwertje Blok, sinds jaar en dag de presentatrice van het Sinterklaasjournaal, heeft geen goed woord over voor alle pro-Piet-activisten. ‘De agressie van sommige volwassenen tegen anti-Pieten-demonstranten is bizar’, stelde ze in DWDD. ‘Dat is geen voorbeeld voor de kinderen. En de kinderen waar ze het voor doen, vinden een andere Piet geen probleem.’

Lees ook: Arie Boomsma schrijft betoog dat voor- én tegenstanders van Zwarte Piet raakt

Op diverse plekken werden het afgelopen weekend anti-Piet-activisten belaagd door woedende pro-Piet’ers. In Eindhoven scandeerden tientallen mensen racistische teksten en leuzen. De politie is tegen deze groep mensen een strafrechtelijk onderzoek gestart.

Slecht voorbeeld

Dieuwertje Blok vindt dat de pro-Piet-demonstranten zo een slecht voorbeeld geven aan hun eigen kinderen. ‘Je laat kindjes zien dat je mensen die een andere mening dan jij hebben, heel agressief moet benaderen.’ De presentatrice betwijfelt of de kinderen bij een Sinterklaasintocht iets meekrijgen van de vreedzaam protesterende anti-Piet-activisten. ‘Kinderen krijgen daar niets van mee. Die lezen die borden toch niet, die zijn daar op dat moment helemaal niet mee bezig.’

Dialogen

Volgens Blok is de verandering van Zwarte Piet onomkeerbaar. ‘Hoe vervelend sommige mensen het ook vinden. Ik kan me niet voorstellen dat deze beweging niet meer doorgaat.’ Ze bepleit de komende tijd vooral veel dialogen tussen de voor- en tegenstanders. In het Sinterklaasjournaal waren dit jaar vrijwel alle pieten ‘roetveegkleurig’.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron & beeld: ANP