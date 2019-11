Dieuwertje Blok doet boekje open over drugsverleden

De dagen worden korter en de gezellige, knusse decembermaand komt steeds dichterbij. Dat betekent ook dat de goedheiligman weer bijna in het land is, en in aanloop daarnaartoe kunnen we natuurlijk weer genieten van ‘Het Sinterklaasjournaal’. Traditiegetrouw met Dieuwertje Blok (62) achter de desk, maar zij blijkt niet altijd even zoet te zijn geweest als nu.

Een aantal jaren geleden ging Peter van der Vorst (48) op bezoek bij Dieuwertje voor zijn programma Van der Vorst ziet Sterren. Hierin deed de presentatrice een boekje open over haar drugsverleden. “Ik probeerde alles wat God verboden heeft”, zei ze. En daarmee bedoelt ze ook echt álles. Behalve heroïne dan. “Maar de rest wel allemaal. LSD, speed…”

Studie

Het drugsgebruik van Dieuwertje was niet zonder gevolgen. Ze moest erdoor zelfs van haar studieniveau afstappen. Na het behalen van twaalf onvoldoendes moest de Het Sinterklaasjournaal-presentatrice uiteindelijk blijven zitten en afscheid nemen van het gymnasium.

Niet braaf

Inmiddels is er geen spoortje meer te bekennen van haar ruige verleden, maar dat is dus wel eens anders geweest. Ook al verwachten mensen dat niet snel van de presentatrice. “Blijkbaar heb ik een brave uitstraling”, aldus Dieuwertje. “Maar daar kun je je in vergissen. Ik was absoluut niet braaf.”

