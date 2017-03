Déze zanger is binnenkort te gast bij College Tour!

Het is bijna zover en dan is ’t nieuwe seizoen van College Tour op televisie. In de ochtendshow bij 3FM maakte presentator Twan Huys de eerste drie namen bekend die hij komend seizoen mag interviewen voor het succesvolle programma. En wij kunnen nú al niet wachten, want niemand minder dan Ed Sheeran zal aanschuiven!

Voorprogramma

De opname van de uitzending vindt plaats op 04 april, net voor Ed zijn Nederlandse fans zal verblijden met het tweede concert in een uitverkocht concert in Ziggo Dome. “Een uur voordat hij gaat spelen mogen wij met hem spreken. We zijn gewoon het voorprogramma,” grapte presentator Twan op de radio.

Fenomeen

Over de keuze om Ed Sheeran voor het nieuwe seizoen van zijn programma te strikken, vertelt Huys: “We konden niet om hem heen, en dat wilden we ook helemaal niet”, zei Twan. “Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die in de muziekindustrie zo’n fenomeen is met zo veel nummers in de top vijftien in Engeland sowieso en in Nederland natuurlijk ook.”

Twan Huys maakte in de Ochtendshow nog twee andere namen bekend die hij zal gaan interviewen in het bijzijn van studenten. Van de zes gasten die hij zal spreken dit seizoen, noemde hij ook nog hoogleraar en Nobelprijswinnaar Ben Feringa en CNN-journaliste Christiane Amanpour.

Dus ladies, noteer: op 21 april wordt het interview met de 26-jarige Ed Sheeran uitgezonden. Kijken!

Ed Sheeran, Christiane Amanpour en Ben Feringa zijn de nieuwe gasten in College Tour! Meld je snel aan via https://t.co/gDUeU1yJmW pic.twitter.com/N9MeJPGkuW — twan huys (@twanhuijs) March 14, 2017

