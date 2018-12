Deze sterren vonden in 2018 het geluk in de liefde

Door Redactie Story

Het afgelopen jaar hebben we, naast alle huwelijken, heel wat foto’s van nieuwe liefdes voorbij zien komen. Flair zet ze voor je op een rijtje.

Martijn & Deborah

Begin dit jaar was het na een knipperlichtrelatie van zo’n drie jaar echt over en uit tussen Martijn Krabbé (50) en Noi Pakon Schuijffel. In augustus liet Martijn weten nieuw liefdesgeluk gevonden te hebben bij consultant Deborah Wietzes. Tijdens een romantische vakantie in Thailand moet Martijn hebben beseft dat Deborah de ware is, want hij vroeg haar even later in een Sinterklaasgedicht ten huwelijk! Martijn vertelde Story dat zijn kinderen enorm enthousiast zijn over het huwelijk, dat in de lente zal plaatsvinden.

Alain & Eva

Na gestrande relaties met Reva Beek, de moeder van zijn zoon, achtergrondzangeres Roza Lozica en de Amerikaanse Priscilla vond zanger Alain Clark (39) het grote geluk bij de beeldschone Eva Valery Portis. ‘We hebben het heel fijn en ik hoop dat deze liefde all the way is,’ vertelde Alain in het AD. ‘Ik droom van eeuwige liefde, maar ik weet ook uit ervaring dat dingen kunnen veranderen.’ Op de première van Hans Kloks House of Horror in Koninklijk Theater Carré Amsterdam verscheen Alain met Eva én zijn zoontje op de rode loper. Aan Story vertelde hij alle vertrouwen te hebben in hun relatie: ‘We zijn erg verliefd.’ Na een half jaar gingen Alain en Eva samenwonen.

Jennifer & Dorian

Eind 2017 zag Jennifer Hoffman (38) haar relatie met acteur Henry van Loon stranden, maar heel lang is de actrice daarna niet single geweest. In april van dit jaar sprong de vonk over tussen Jennifer en de Frans/Canadese hunk Dorian. Jennifer beschrijft Dorian als: ‘Knap, lang en hij kan heel goed koken’. Ze leerden elkaar kennen in een restaurant in de buurt waar Jennifer woont. Dorian is kok en mede-eigenaar van het etablissement, waar de actrice geregeld een maaltijd afhaalde. Dorian had geen benul van de sterrenstatus van zijn nieuwe geliefde, en dat zou Jennifer alleen maar heel prettig hebben gevonden. ‘Nu weet ze zeker dat het hem echt om háár gaat en niet om het feit dat ze bekend is en wat daar allemaal bijkomt,’ aldus een bekende van het koppel.

Thierry & Davide

Begin september verraste Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet (35) vriend en vijand door op zijn Instagram-pagina bekend te maken dat hij verloofd was met de dertien jaar jongere psycho-logiestudente en freelance fotografe Davide Heijmans. ‘Na bijna twee jaar om elkaar heen te hebben gedraaid heeft de liefde tussen Davide en mij de afgelopen maanden vleugels gekregen. We zijn verliefd. En verloofd.’ Een vriendin van Davide vertelde aan Story: ‘Davide vertelde dat hun verloving een liefdesovereenkomst is, daar hoeft geen huwelijk bij te horen. Thierry houdt heel erg rekening met de leeftijd van Davide, en geeft haar alle tijd en ruimte om zichzelf te ontplooien en wellicht nog een vervolgstudie te volgen. Ik heb niet het gevoel dat Thierry en Davide snel zullen trouwen.’

Rivkah & Elixabete

Volkomen onverwacht en in alle stilte verbrak Studio Sport-presentatrice Rivkah op het Veld (28) haar relatie met verloofde Jolanda Keizer. De uitnodigingen voor de bruiloft waren al de deur uit! Een ingewijde vertelde Story: ‘Jolanda heeft er nog voor willen vechten, maar Rivkah zag het niet echt meer zitten.’ Lang treurde Rivkah niet om de breuk; ze werd smoorverliefd op de Spaanse voetbalkeepster Elixabete Sarasola Nieto. Rivkah en Elixabete reisden al snel af naar Eli’s Spaanse geboorteplaats San Sebastian, waar Rivkah werd voorgesteld aan haar schoonfamilie.

Bron: Story | Beeld: Hollandse Hoogte, Instagram