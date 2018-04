Deze presentatrice vervangt Chantal Janzen in ‘De jongens tegen de meisjes’

Toen er een nieuw seizoen van het RTL-programma ‘De jongens tegen de meisjes’ werd aangekondigd, ontstonden de nodige zorgen bij de fans van Chantal Janzen. Want zou zij nog de studio in zijn gedoken terwijl ze hoogzwanger was? Die zorgen kon Chantal gelukkig wegnemen, maar het was nog niet bekend wie haar rol zou overnemen. Tot nu.

Lees ook: Beschuit met muisjes! Chantal Janzen is bevallen

Op het Instagramaccount van RTL verscheen eerder vandaag een wazig kiekje. ‘Wie o wie is de nieuwe presentatrice van ‘De jongens tegen de meisjes’?’, werd erbij geschreven. ‘Zien jullie wie het is?’

Yolanthe

Gelukkig hoefden fans van het programma niet lang te wachten op het antwoord; RTL heeft zojuist bekendgemaakt dat Yolanthe Sneijder-Cabau het stokje overneemt van Chantal Janzen en het opneemt tegen Tijl Beckhand.

Het nieuwe seizoen van ‘De jongens tegen de meisjes’ gaat op zondag 22 april van start; om 20.00 uur wordt het programma uitgezonden.

Bron: RTL | Beeld: ANP, Instagram