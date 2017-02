Déze presentator vervangt Chantal Janzen bij It Takes Two

Chantal Janzen is een bezig bijtje. Niet alleen presenteert én acteert ze, maar ook lanceerde de blondine onlangs haar eigen mediaplatform &C genaamd. Door deze drukte zal zij niet langer de presentatie van It Takes Two op zich nemen. Chantal draagt het stokje over aan niemand minder dan Jamai Loman!

Bij RTL Boulevard werd het nieuws onthuld. Aan RTL Boulevard vertelt Gordon: “Ik vind het ontzettend leuk om It Takes Two te gaan doen met Jamai! Chantal is helaas verhinderd.” Met een hilarisch filmpje kondigt Chantal aan dit seizoen niet mee te kunnen werken aan het programma.

De voorbereidingen voor de opnames van It Takes Two zijn al in volle gang. Vanaf februari beginnen de eerste draaidagen, en de twee laten weten er ontzettend naar uit te kijken. “Dan ben ik eindelijk niet de dikste”, grapt Gordon over zijn samenwerking met Jamai.

Bekijk het interview met de twee nieuwe presentatoren van It Takes Two hieronder. Wij kunnen niet wachten!



Bron: RTL

Lees ook: