Deze GTST-acteurs zijn nu in het echte leven een setje

Nu Farah de soapstad Meerdijk is binnengewandeld, kunnen Sjors en Amir geen setje zijn in GTST; Amir heeft – op advies van Sjors – gekozen voor zijn grote liefde die hij jarenlang uit het oog was verloren. Maar wat blijkt nu? In het echte leven vormen de twee wél een koppel.

Alkan Çöklü, de acteur die de rol van Amir Nazar vertolkt, heeft op Instagram een romantisch kiekje gepost met Melissa Drost, beter bekend als Sjors Langeveld. ‘Wij zijn samen!’, schrijft de acteur erbij. ‘Verliefd op haar.’

Geweldig

Heerlijk, toch? ‘Oh jullie zijn serieus een koppel in real life?! Geweldig hoor!’, reageert een verraste GTST-fan. ‘Jullie zijn zo leuk samen! Heel veel geluk met elkaar’, schrijft een ander. Nou, nu in de soap nog!

Wij zijn samen! Verliefd op haar❤🙈 Een bericht gedeeld door Alkan Çöklü (@alkantubbies) op 29 Mrt 2018 om 8:17 (PDT)

Bron & beeld: Instagram, GTST