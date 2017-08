Déze Boer Zoekt Vrouw-kandidaat is in het huwelijksbootje gestapt

Meedoen aan het programma Boer Zoekt Vrouw kan voor een prachtige liefde zorgen, maar dat je ook na het programma de liefde nog kunt vinden bewijst boer Hans. De boer kreeg niet genoeg brieven om deel te nemen aan het programma, maar is nu alsnog in het huwelijksbootje gestapt!

Boer Hans deed 5 jaar geleden mee aan het KRO-NCRV programma, maar ontving na zijn oproep maar 15 brieven. Dit waren te weinig brieven om mee te doen met de uitzendingen van het programma. Drie jaar laten kreeg hij plots toch nog een brief in de bus.

De dame in kwestie was de 30-jarige Hanneke, die boer Hans voorbij zag komen in de uitzending ’10 jaar Boer Zoekt Vrouw’. Ze klom in de pen en met succes, want de twee zijn inmiddels gelukkig getrouwd! En de huwelijksreis? Die gaat naar Australië en Nieuw-Zeeland volgende maand.

Bron: Libelle