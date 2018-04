Déze BN’er gaat het programma van Pommeline en Fabrizio presenteren

Het einde van het veelbesproken programma ‘Temptation Island’ komt (helaas) steeds dichterbij. Maar een van de huidige verleiders hoeven we nog zeker niet te missen; het was al een tijdje bekend dat Fabrizio en zijn Pommeline een programma zouden krijgen, maar nu is óók bevestigd wie de presentator van ‘I Love You Tattoo’ gaat worden.

Niemand minder dan Kaj Gorgels gaat het veelbelovende programma van Pommeline en Fabrizio organiseren. Hierin zal te zien zijn hoe verliefde stelletjes een tatoeage voor elkaar ontwerpen en ‘m laten zetten door een van de twee (ex-)verleiders van ‘Temptation Island’.

Christina Curry

Op Instagram plaatst Kaj een kiekje voor de tattooshop van Fabrizio, samen met Christina Curry en haar geliefde. Betekent deze foto dat dit duo een van de stelletjes die zich gaat wagen aan een tatoeage van Fabrizio en Pommeline? De tijd zal het moeten leren.

Wanneer het programma wordt uitgezonden, is nog niet bekend.

