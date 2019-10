Déze actrice vervangt Chantal Janzen na vertrek uit ‘Kees&Co’

Tijdens een ongemakkelijk moment in ‘RTL Boulevard’ maakte Chantal Janzen vorige week bekend niet terug te zullen keren in het tweede seizoen van de serie ‘Kees&Co’. Inmiddels is duidelijk wie haar rol – die van buurvrouw Coosje – van haar overneemt.

Cast weer compleet

Dit is niemand minder dan komedieheldin Tina de Bruin, zo maakte RTL donderdag bekend. Daarmee is de cast van de komedie weer compleet.

Volle agenda

Chantal Janzen heeft vanwege haar drukke werkzaamheden bij RTL geen tijd voor de opnames van Kees&Co, die binnenkort weer van start gaan. Simone Kleinsma (Kees), Tibor Lukács (zoon Rudie) en Plien van Bennekom (buurvrouw Brenda) keren terug in het tweede seizoen, dat in 2020 te zien is op RTL 4 en Videoland.

Nóg een volle agenda

Tina de Bruin was eerder te zien in onder andere de series Dokter Tinus, Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen en Familie Kruys. Dit jaar is ze te zien in de films Whitestar en Huisvrouwen Bestaan Niet 2. Tina kijkt uit naar de opnames van Kees&Co: “Een sitcom met een geweldige groep mensen!”

Wij gokken vast dat de hilarische Tina een fantastische keuze is van RTL:

