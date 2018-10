Wat?! Dewi (van ‘Idols’) heeft een 18-jarige dochter en het lijken wel zusjes

Het is alweer zestien jaar geleden dat zangeres Dewi Pechler (35) nationale bekendheid kreeg door haar deelname aan het allereerste seizoen van Idols. Tegenwoordig zien we haar niet heel vaak meer voorbijkomen, maar volgende week geeft ze zich volledig bloot in het nieuwe seizoen van Adam zkt. Eva VIPS.

Volwassen

Wie stiekem al vooruit gekeken heeft, werd herinnerd aan (of ontdekte) het feit dat Dewi moeder is. En niet sinds kort; Dewi’s dochter is alweer achttien lentes jong! De zangeres, die vierde werd bij Idols, beviel op haar zestiende van Nomi. In de aflevering zegt ze over het ongepland moeder worden: ‘Dat was heel pittig, maar ik kan me nu niet meer voorstellen dat ze er niet zou zijn. Ik ben er nu heel blij mee.’

Kopie van mama

Uiteraard zochten wij Nomi – die over net zo’n gouden keeltje blijkt te beschikken als haar moeder – meteen even op op sociale media. Met open mond bekeken we haar Instagramaccount, want heus; als je ons verteld had dat Dewi en Nomi zusjes waren, hadden we het direct geloofd. Wat líjken die twee op elkaar!

De aflevering van Adam zkt. Eva VIPS met Dewi zie je volgende week woensdag om 20.30 uur op RTL 5. Op Videoland is de aflevering vanaf vandaag al te bekijken.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door $ (@nomishanyapechler) op 27 Sep 2018 om 4:01 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram The Dreamgirls Musical at the Savoy Theatre was AMAZING. ❤ Een bericht gedeeld door $ (@nomishanyapechler) op 6 Aug 2018 om 2:16 (PDT)

Vooral foto #2:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door $ (@nomishanyapechler) op 17 Apr 2018 om 2:08 (PDT)

En een video met haar indrukwekkende zangkwaliteiten:

Dit bericht bekijken op Instagram Feeling the blues baby Een bericht gedeeld door $ (@nomishanyapechler) op 3 Mei 2018 om 11:48 (PDT)

En last but not least: een duet van moeder en dochter:

Beeld: Hollandse Hoogte