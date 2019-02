Van de kosten tot het kleurthema: alles wat je wil weten over Meghan’s babyshower

Afgelopen dinsdag werd Meghan Markle door haar beste vriendinnen in New York verrast met een spetterende babyshower. Natuurlijk is geprobeerd om alles zo goed mogelijk geheim en buiten het vizier van de pers te houden, maar inmiddels zijn er toch de nodige details naar buiten gekomen. Wij zetten ze op een rij.

Fijne vriendinnen wel

De babyshower werd georganiseerd door niemand minder dan Amal Clooney en Serena Williams. Entertainmentsite E! heeft dankzij inside information kunnen uitrekenen wat er ongeveer aan het feestje is uitgegeven. Schrik niet: voor het ‘kleinschalige’ feestje – waarbij naar verluidt slechts vijftien gasten aanwezig waren – zou zo’n 84.000 dollar (74.000 euro) zijn neergeteld.

Penthouse party

De shower vond plaats in het penthouse van het Mark Hotel aan de Upper East Side van Manhattan. Om de locatie wat sfeervoller te maken, zouden Serena en Amal voor duizenden dollars aan bloemen hebben besteld. Zelfs een heuse sinaasappelboom (volgens oosters geloof brengt deze welvaart, blijheid en geluk) werd aangerukt om het feest compleet te maken.

Cadeauregen

De gasten werden uiteraard voorzien van allerlei feestelijk lekkers, waaronder handgemaakte koekjes in de vorm van ooievaars en slabbetjes, zo is te zien op sociale media (zie foto hieronder), en suikerspinnen. En niet alleen Meghan werd enorm verwend met cadeaus (waaronder een ledikant van Babyletto) van haar dierbaren, ook gasten kregen een cadeau mee naar huis: een koffer van luxemerk Away.

Zou het dan toch…?

Over die bloemen gesproken; fotograferen legden vast hoe de enorme bestelling rozen, pioenrozen en tulpen werden afgeleverd op de feestlocatie. Naast oranje en geel bleek veel van de fleurige versiering… roze! Zou dat dan toch betekenen dat er een prinsesje op komst is? Velen zijn overtuigd van wel en Harry liet zich eerder al ontglippen het liefst een dochter te krijgen. Hóe leuk?

De locatie (en toegestroomde pers):

A delivery of flowers, trees and a crib was seen today at the hotel, where Meghan's baby shower will soon begin. One of her friends, Abigail Spencer was also spotted arriving, bearing gifts for the mother-to-be. A second baby shower is planned to take place in the UK next week. pic.twitter.com/ip1UF1ag0E — @KensingtonTeam (@KensingtonTeam) February 19, 2019

Does Meghan Markle's pink baby shower decor mean she's having a girl? https://t.co/Sp3iaDg5zD via @Femail — annaturska (@turskaanna) February 21, 2019

Our beautiful roses decorate the Duchess of Sussex´s Baby Shower. Meghan Markle has chosen pink, yellow and orange roses for her celebration. Good choice Meghan! Specially because they come from the best farm, ours! Hello Magazine report: https://t.co/NIABIWfRrk#MeghanMarkle pic.twitter.com/HwAjDO2DVI — Bellaflor Group (@BellaflorGroup) February 20, 2019